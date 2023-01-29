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Yağış sonrası kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yağış sonrası kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 tır, 1 kamyon, 1 servis midibüsü ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 tır, 1 kamyon, 1 servis midibüsü ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 tır, 1 kamyon, 1 servis aracı ve 1 hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan tır şarampole düşerken, servis aracı da yan yatarak durabildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı.

Maddi hasarın oluştuğu araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından uzun süre kapalı kalınan yollar tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Denizli Tragger 3. Sayfa Haberler

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