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Yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır trafiği kilitledi

3. Sayfa Haberleri

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır trafiği kilitledi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırdan dökülen malzemeler karayolunun uzun süre trafiğe kapanmasına neden oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırdan dökülen malzemeler karayolunun uzun süre trafiğe kapanmasına neden oldu.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Türkiye ile Bulgaristan arasında yük taşımacılığı yapan PB 1091 XP plakalı tır, dün öğleden bu yana bölgede aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bir süre zikzaklar çizdikten sonra makas vaziyetinde durabildi.

Tırın yan dönen dorsesi, Denizli - Buldan karayolunun bir yönünü tamamen ulaşıma kapattı. Tırdan yola saçılan malzemeler nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu açmak için uzun süre uğraştı. Kayan tır ve dorsesi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan ve yola saçılan malzemeler temizlendikten sonra karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan Türkiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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