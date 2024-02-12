Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak taklalar atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle taklalar atarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolunda Pelitköy kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kübra G. 17 AFB 614 plakalı otomobili ile taklalar atarak 5 metrelik şarampole devrildi. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk müdahalede araç sürücüsü Kübra G 'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kübra G.'nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi Morguna sevk edildi. Kaza ile ilgili Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.