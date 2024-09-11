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Yagi Tayfunu Tayland'ı vurdu: En az 4 kişi hayatını kaybetti

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Asya'da etkili olan Yagi Tayfunu'nun Tayland'ın kuzeyine ulaşması sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Tayfunun etkili olduğu Chiang Mai ve Chiang Rai şehirlerinde evleri risk altında olanlar acil durum merkezlerine tahliye edilecek.

Asya'da birçok ülkede felakete yol açan Yagi Tayfunu'nun Tayland'ın kuzeyine ulaşmasının ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Filipinler ve Çin'in ardından Vietnam'da 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Yagi Tayfunu, Tayland'ı vurdu. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından yapılan açıklamaya göre tayfunun etkili olduğu Chiang Mai şehrinde 2, Chiang Rai'de 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların 13-17 Eylül tarihlerinde yeniden etkili olmasının beklendiği ve evleri risk altında olanların iki şehirde kurulan acil durum merkezlerine tahliye edileceği bildirildi.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yaşanan felaketle ilgili yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Chiang Mai ve Chiang Rai şehirlerinde selden etkilenen yaklaşık 9 bin aileye yardım ulaştırıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Aralıksız devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin dün 7 metre ölçüldüğü Chiang Rai'de arama kurtarma ve yardım çalışmaları botlar ve dronlar ile yapılıyor. Evlerinden tahliye edilen hastaların bölgedeki hastanelere, yaşlı ve çocuklu ailelerin ise Tayland Afet Önleme Departmanı tarafından kurulan acil durum merkezine yerleştirildiği öğrenildi.

Vietnam'da 141'ye yükseldi

Yagi Tayfunu'nun en çok hasar verdiği ülke olan Vietnam'da ölü sayısı artıyor. Vietnam Sel Yönetimi ve Afet Dairesi tarafından bugün yayınlanan raporda hayatını kaybedenlerin sayısının 141'e çıktığı, 764 kişinin yaralandığı ve kayıp 59 kişi için arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi. Felaketin en çok yıkıma neden olduğu başkent Hanoi şehrinde tüm okullar bir hafta boyunca tatil edildi.

Vietnam öncesinde Filipinler ve Güney Çin'de etkili olan tayfun, bu iki ülkede de toplam 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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