Yağ tankerinde korkutan yangın: "Bir anda lastik gümledi" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağ tankerinde korkutan yangın: "Bir anda lastik gümledi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yağ tankerinde korkutan yangın: 'Bir anda lastik gümledi'

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan yağ tankerinde yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan yağ tankerinde yangın çıktı.

Olay, Edirne yolu üzerine Marmaracık girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametine seyreden Fikret Yılmaz idaresindeki ayçiçek yağı yüklü tankerin lastiği patladı. Bu sırada balatalarda yangın çıktı. Yangını fark eden tanker şoförü Yılmaz, apar topar dorseyi boşa çıkararak aracını olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle lastikleri yanan tankerde hasar meydana geldi.

"Bir anda lastik gümledi"

Olayla ilgili konuşan tanker şoförü Fikret Yılmaz, "Marmaracık Mahallesi'nden geçerken bir anda lastik gümledi. Bir anda alev alev yanmaya başlayınca hemen yol kenarına çektim. Yangının balatalardan mı neyden olduğunu tam bilemiyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fikret Yılmaz Marmaracık Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title