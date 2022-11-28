Yabani hayvan var sanıp çalılara ateş etti, köylüsünü öldürdü

Sivas'ta bir muhtar, çalılık alandan gelen sesi yabani hayvan sanarak ateş edince, çalıların arkasında bulunan köylüsünü vurarak ölümüne neden oldu.

Sivas'ta bir muhtar, çalılık alandan gelen sesi yabani hayvan sanarak ateş edince, çalıların arkasında bulunan köylüsünü vurarak ölümüne neden oldu.

Suşehri ilçesi Çokrak köyü muhtarı B.I., köyünün suları akmayınca yanına V.D. isimli arkadaşını alarak arazideki su deposunu kontrole gitti. O sırada deponun yakınında bulunan çalılık alanın arkasından sesler duydu. Duyduğu sesleri yabani hayvan sanan muhtar, arkadaşının yanında bulunan av tüfeğini alarak çalılık alana ateş edince, çalıların arkasında bulunan D.Y. (83) isimli köylüsünü vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüphelisi B.I. ve V.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS