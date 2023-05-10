Yabancılara 'oturma izni' düzenleyen şirketlere denetim yapıldı

Türkiye'deki yabancılara 'oturma belgesi' düzenleyen şirketlere yönelik İstanbul'da yapılan denetimlerde, usulsüzlük tespit edilen 3 işyerine 460 bin lira para cezası kesildi, 2 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 'danışmanlık' şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu kişilere oturma ve ikamet izni başvurularına aracılık eden işyerine bir dizi denetim yapıldı. Bahçelievler'de 3 Mayıs'ta 3 farklı iş yerine SGK, maliye, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde 2 yabancı uyruklu şahsın izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Denetimde yakalanan 2 kişi sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. Baskın yapılan iş yerlerine ise çeşitli usulsüzlüklerden dolayı 460 bin lira idari para cezası uygulandı. Usulsüz faaliyetlerde bulunan ve resmi evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen 'danışmanlık' şirketlerinin mühürlendiği öğrenildi. - İSTANBUL