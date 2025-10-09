Yabancı Yatırımcıyı 197 Milyon Euro Dolandıran 9 Şüpheliden 5'i Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu yatırımcıdan Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon euro alan ve sahte belgeler düzenleyen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan müştekiden Türkiye'de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon euro alan şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek yatırımcıyı uzun süre oyaladıkları ve şüphelilerin daha sonra müşteki tarafından verilen paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi, özel belgede sahtecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından soruşturma başlatılmış ve 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler 5'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan 5 şüpheli hakkında tutuklanma karar verilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL