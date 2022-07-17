Son dakika! Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre - Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada Edirne'de yabancı uyrukluların kavgası yoldan geçen vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.
- Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada
EDİRNE - Edirne'de yabancı uyrukluların kavgası yoldan geçen vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.
Edirne'nin Atatürk Bulvarı Kaleiçi Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde yabancı uyruklu şahıslar henüz sebebi bilinmeyen sebeple kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa