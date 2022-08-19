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Yabancı uyruklu yankesici, polisten kaçamadı

Yabancı uyruklu yankesici, polisten kaçamadı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve İstanbul'da yankesicilik ve tırnakçılık yapan yabancı uyruklu zanlıyı takip sonucu yakaladı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve İstanbul'da yankesicilik ve tırnakçılık yapan yabancı uyruklu zanlıyı takip sonucu yakaladı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu Adel B.'nin (50) Gemlik'te tırnakçılık yaptığı ihbarı üzerine, şahsın Bursa'dan kiraladığı 16 UJV 64 plakalı araçla bölgede olduğunun da öğrenilmesiyle TPS ve GPRS kayıtlarını inceleyerek takibe başladı. Zanlının Yalova'nın Termal ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, zanlıyı burada yakalayarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Yapılan araştırmada, benzer suçlardan İstanbul'da da kaydı olduğu öğrenilen zanlı, Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlının İstanbul'da da yankesicilik ve tırnakçılık suçlarından arandığı tespit edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Gemlik Bursa 3. Sayfa Haberler

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