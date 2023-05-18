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Yabancı uyruklu tekstil işçisi hayatını kaybetti

Yabancı uyruklu tekstil işçisi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Düzce 1. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında iş kazası geçiren yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Düzce 1. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında iş kazası geçiren yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Beyköy OSB'de üretim yapan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tül dikim makinesine sıkışan yabancı uyruklu Mashrabov Donıyor ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yabancı uyruklu işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce OSB 3. Sayfa Haberler

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