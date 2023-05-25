Yabancı uyruklu şahsın evine uyuşturucu madde operasyonu

Bilecik'te yabancı uyruklu bir şahsın ikametinde narkotik madde arama köpeği 'İntel' ile arama yapılmış, arama sonucunda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te yabancı uyruklu bir şahsın ikametinde narkotik madde arama köpeği 'İntel' ile arama yapılmış, arama sonucunda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yabancı uyruklu bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler narkotik madde arama köpeği İntel ile arama yapılmış, arama sonucunda; satışa hazır vaziyette 22,58 gram gelen 63 fişek metamfetamin maddesi, yine satışa hazır vaziyette 2,52 gram gelen 28 fişek reçine esrar maddesi,46 adet extacy maddesi,1 adet hassas terazi ile4 adet bong aparatı ele geçirilmiştir. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu erkek, 1'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A. N. ve A.U. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, S.N.H. isimli şahıs ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİLECİK