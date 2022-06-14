Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti. Yabancı uyruklu şahıs trafiği durdurup yol ortasında şınav çekti İSTANBUL - Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti. TikTok için çekilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - 3. Sayfa Sultangazi 3. Sayfa Haberler

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