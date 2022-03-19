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Yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi kaldığı evde ölü olarak bulundu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi kaldığı evde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Dr. Kamil Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşlarındaki Irak uyruklu Abdulwapıd Hasan Thamer Hamieedawı evinde hareketsiz halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine ve polis haber veridi. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın ölmüş olduğunu tespit etti.

Polis tarafından eve getirilen doktor ise Iraklı şahsın ölümünü şüpheli buldu. Abdulwapıd Hasan Thamer Hamieedawı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet, İlkadım, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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