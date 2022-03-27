Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı - Haberler

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Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerinin yabancı uyruklu bir şahsın evine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerinin yabancı uyruklu bir şahsın evine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde M.B. isimli yabancı uyruklu şahsın evine

operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 148 adet captagon sentetik uyuşturucu hap, 14 paket 1'er gram halinde metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 5 bin 40 TL, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok miktarda alüminyum folyo ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu belirtildi. Adli makamlara sevk edilen M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı

Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı

Yabancı uyruklu şahıs evinde 100 bin liralık uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Haberler

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