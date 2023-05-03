Yabancı uyruklu kadın eski çalıştığı kafeyi bastı, ortalığı birbirine kattı

Sinir krizi geçiren kadın cam çerçeve indirdi; o anlar kameraya yansıdı

O dağıttı izleyenler tempo tuttu

İSTANBUL - İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahsın işlettiği kafe, yine yabancı uyruklu eski kadın çalışan tarafından bilinmeyen bir nedenle basıldı. Sinir krizi geçiren kadın işyerini birbirine katarken, yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahsın işlettiği kafeyi eski çalışanı bilinmeyen bir nedenle bastı. Yabancı uyruklu kadın, eline geçen eşyalar ile işyerinin camlarını kırarken, ortalığı da dağıttı. Çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği olayda, kadını işyeri çalışanları ve sahibi de durduramadı. Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonunu kameralarına yansıdı.