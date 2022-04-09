Yabancı uyruklu grubun tekme tokat kavgası kamerada

Arnavutköy'de yabancı uyruklu iki grubun tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki yabancı uyruklu grup nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga etmeye başladı. Yaklaşık 10 kişilik grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavga vatandaşların araya girmesi ile sonlandırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa