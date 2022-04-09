Yabancı uyruklu göçmen kaçakçısı tutuklandı - Haberler

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Yabancı uyruklu göçmen kaçakçısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yabancı uyruklu göçmen kaçakçısı tutuklandı

Düzensiz göçle mücadele calışmalarında Muğla il Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Fethiye Katrancı Koyuna H.D. isimli şahsın araç ile yasadışı göçmen getireceği bilgisi alındı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Düzensiz göçle mücadele calışmalarında Muğla il Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Fethiye Katrancı Koyuna H.D. isimli şahsın araç ile yasadışı göçmen getireceği bilgisi alındı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından 2 Kongo Cumhuriyeti uyruklu yasadışı göçmen sevk edildikleri araç ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada olayı organize edenin Gabon Cumhuriyeti uyruklu O.S.M. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklu göçen kaçakçısı Dalaman İlçesinde konakladığı otelde yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan sorgusunda 5 ayrı göçmen kaçakçılığı yapma suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheli H.D. ve O.S.M. isimli şahıslar tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 2 yasadışı göçmen işlemlerin bitimine müteakip Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edilmiştir. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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