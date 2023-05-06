Yabancı uyruklu gence işkence eden çete üyesi 3 zanlı tutuklandı Zonguldak'ta yabancı uyruklu genci zorla alıkoyarak darp edip işkence ettiği iddia edilen 3'ü tutuklanarak cezaevine gönedrildi.

Yabancı uyruklu gence işkence eden çete üyesi 3 zanlı tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yabancı uyruklu genci zorla alıkoyarak darp edip işkence ettiği iddia edilen 3'ü tutuklanarak cezaevine gönedrildi.

Edinilen bilgiye göre Asayış Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uruklu A.K. sorgusunda tabanca ve uyuşturucu maddeyi çete üyelerinden temin ettiğini itiraf etti. Yabancı uyruklu A.K. farklı tarihlerde zorla alıkonularak darp ve tehdit edilen; aynı zamanda eziyet gördüğünü söyledi. Ekiplerin araştırması osnucu 8 şüpheli yakalanırken operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K. (49), oğlu S.K. )24) ve M.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.C. ve F.O. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu A. K. ile S. E. B. ve Y. A. isimli şahıslar da serbest bırakıldı.