Yabancı uyruklu gence işkence eden çete üyesi 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta yabancı uyruklu genci zorla alıkoyarak darp edip işkence ettiği iddia edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu A.K. (24) sorgusunda tabanca ve uyuşturucu maddeyi çete üyelerinden temin ettiğini itiraf etti. Yabancı uyruklu A.K. farklı tarihlerde zorla alıkonularak darp ve tehdit edilerek eziyet gördüğünü söyledi. Ekiplerin araştırması sonucu 8 şüpheli yakalanırken operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K. (49), oğlu S.K. (24) ve M.C.A. (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.C. ve F.O. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu A.K. (24) ile S.E.B. (22), O.O. (27) ve Y.A. (39) isimli şahıslar da serbest bırakıldı. - ZONGULDAK