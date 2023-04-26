Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza

Şırnak'ta koruma altındaki yaban keçisini kaçak avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 265 bin lira para cezası kesildi.

Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görümlü beldesi Cudi Dağı bölgesinde 2 kişinin kaçak olarak yaban keçisi avladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi avlayan kişilerin K.M. ve A.L. olduğunu tespit etti. Yaban keçisi ve tüfeklere el konulurken, K.M. ve A.L.'ye toplam 265 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kentte Cudi ve Gabar Dağları mevkii ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu söyledi. Bu hayvanların nesli tehlike altında türler olduğu için koruma altında olduğunu belirten Kalay, "Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz. Böyle durumlarda vatandaşların en yakın kolluk birimine ve bize haber vermelerini istiyoruz. Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 15 bin lirası 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan olmak üzere toplamda 265 bin lira ceza uygulamış olduk" dedi. - ŞIRNAK