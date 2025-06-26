Yaban Hayvanlarından Kaçarak Düşen Çobana Ekipler Ulaştı

Tunceli'de dağlık alanda düşerek yaralanan çoban, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundu. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çobanlık yapan yabancı uyruklu 21 yaşındaki İ.İ. karşısına yaban hayvanlarının çıkması üzerine kaçarken düşerek yaralandı. Çok az Türkçe bildiği öğrenilen çoban telefonla 112'yi arayarak yardım istedi.

Yardım talebi üzerine AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan ekipler bölgede arama çalışması yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yaralı çobana ulaşan ekipler burada ilk müdahalede bulundu. Çoban, daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ