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Yaban Domuzu Piknik Alanına Girdi, Artıkları Yedi

Yaban Domuzu Piknik Alanına Girdi, Artıkları Yedi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde karnı acıkan bir yaban domuzu, mesire alanına inerek piknik yapanların bıraktığı artıkları tüketti. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da karnı acıkan yaban domuzu, mesire alanına inerek piknik yapan vatandaşlardan kalan artıkları yedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan bir mesire alanında meydana geldi. Akşam saatlerinde acıkan yaban domuzu, mesire alanına girdi. Bir süre gezinen domuz, piknik yapan vatandaşlardan kalan artıkları yiyerek karnını doyurdu. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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