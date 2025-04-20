Yaban Domuzu Piknik Alanına Girdi, Artıkları Yedi

Bursa'da karnı acıkan yaban domuzu, mesire alanına inerek piknik yapan vatandaşlardan kalan artıkları yedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan bir mesire alanında meydana geldi. Akşam saatlerinde acıkan yaban domuzu, mesire alanına girdi. Bir süre gezinen domuz, piknik yapan vatandaşlardan kalan artıkları yiyerek karnını doyurdu. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA