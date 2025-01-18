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Yaban Domuzu Avcıya Saldırdı: Anbean Görüntülendi

Yaban Domuzu Avcıya Saldırdı: Anbean Görüntülendi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde avlanan bir avcı, yaralanan yaban domuzunun saldırısına uğradı. O anlar avcının kamerasıyla kaydedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde avlanan bir kişiye yaban domuzu saldırdı. Saldırı anı avcı tarafından anbean görüntülendi.

Salihli'de avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından yaban domuzu avlamak için araziye çıktı. Arazide domuzu gören avcılardan birisi ateş ederek domuzu yaraladı. Yaralanan domuzun ardından motosikleti ile giden avcının üzerine domuz koşmaya başladı. Avcı, domuzdan son anda bağırarak ve ateş ederek yara almadan kurtuldu. Domuzun saldırı anı ise avcının kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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