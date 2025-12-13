Washington'daki selde mahsur kalanlar helikopter ve teknelerle kurtarıldı

ABD'nin Washington eyaletinde meydana gelen selde mahsur kalanlarla helikopter ve teknelerle kurtarıldı.

ABD'nin Washington eyaletinde etkili olan yoğun yağış sele yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kaldı, su seviyesi bazı noktalarda evlerin çatısına kadar ulaştı. Sumas şehrindeki bir evde 4 kişi, yükselen su seviyesi nedeniyle çatıya çıkarak yardım bekledi. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, sular altında kalan evdeki 4 kişiyi helikopterle kurtardı. Bazıları ise evlerinden teknelerle alınarak güvenli yerlere götürüldü. Sel sularında mahsur kaldıktan sonra aracın üzerine çıkan bir kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Binlerce insanın tahliyesine yol açan sel nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan edildi. - WASHINGTON