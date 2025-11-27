Washington DC'de Ulusal Muhafızlara Yönelik Saldırı: Kritik Durumdaki Askerler ve Terörizm İhtimali

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, ABD'nin başkenti Washington DC'de dün 2 Ulusal Muhafız personeline düzenlenen saldırı hakkında yeni detayları paylaşarak, "Aracıyla Washington eyaletinden ülkeyi bir uçtan diğer uca kat etti ve ülkemizin başkentini hedef alarak geldi" dedi.

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro ile FBI Direktörü Kash Patel, ABD'nin başkenti Washington DC'de dün 2 Ulusal Muhafız personeline düzenlenen saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Saldırıya uğrayan iki ulusal muhafızın sağlık durumlarının kritik olduğunu açıklayarak konuşmasına başlayan Pirro, "Ameliyat geçirdiler. En iyi şekilde bakılmaya devam edilirken iyilikleri için dua ediyoruz" dedi.

"Hedefli bir saldırıyla pusuya düşürüldüler"

Askerlerin isimlerini açıklayan Pirro, "Bahsettiğimiz iki Ulusal Muhafız askeri 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe'dur. Batı Virginia Ulusal Muhafızları mensupları idiler ve Başkan Trump'ın başkenti güvenli ve güzel kılma konusundaki emrine uygun şekilde şehri güvende tutmak üzere Washington D.C.'de görev yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin detaylar paylaşan Pirro, "Farragut West Metro İstasyonu civarında iki üniformalı Ulusal Muhafız, cüretkar ve hedefli bir saldırıyla pusuya düşürüldü. Tek başına olan silahlı bir saldırgan, 357 Smith & Wesson marka bir revolver ile pusu tarzında ateş açtı. Bir asker vurulup yere düştü ve saldırgan eğilip askeri tekrar vurdu. Diğer asker de birkaç kez vuruldu. Orada bulunan diğer askerler derhal karşılık vererek saldırganla çatışmaya girdi ve tehdidi etkisiz hale getirdi" dedi.

Saldırganın da hastaneye sevk edildiğini ve yoğun güvenlik altında tutulduğunu ifade eden Pirro, saldırganın kimliğinin Ramanullah Lakhanwal isimli 29 yaşında bir Afgan olarak belirlendiğini duyurdu. Washington D.C. Bölge Savcısı, saldırganın zarar verme kastıyla saldırı ve yasaya aykırı şekilde silah bulundurma gibi suçlamalarla yargılanacağını ve aleyhindeki suçlamaların Ulusal Muhafız askerlerinin sağlık durumuna bağlı olarak değişebileceğini açıkladı.

"Saldırı için aracıyla ülkeyi bir uçtan diğer uca kat etti"

Afganistanlı şüphelinin ABD'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesi sonrasında eski Başkan Joe Biden dönemindeki "Operation Allies Welcome" programı çerçevesinde ülkeye girdiğini ifade eden Pirro, "Washington eyaletindeki Bellingham'da eşi ve tahminimizce beş çocuğu ile yaşıyordu. Aracıyla Washington eyaletinden ülkeyi bir uçtan diğer uca kat etti ve ülkemizin başkentini hedef alarak geldi" dedi.

"Potansiyel bir uluslararası terörizm eylemi"

FBI Direktörü Patel, kurumun saldırıyı potansiyel olarak bir uluslararası terörizm eylemi olarak soruşturduğunu açıkladı. Patel, "Dün gece CIA Başkanı John Ratcliffe ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüm. Artık şüphelinin Afganistan'daki partner güçlerle bir ilişkisi olduğuna dair bir doğrulama var. Onun geçmişinin bu yönünü de bütünüyle soruşturuyoruz ve buna deniz aşırı ülkelerde veya ABD içinde bulunan herhangi bir işbirlikçisi de dahildir. Kapsamlı bir uluslararası terörizm soruşturmasının nitelikleri budur" dedi.

Ratcliffe, saldırganın 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden önce Amerikan ordusu ve CIA ile çalışan bir yerel gücün mensubu olarak çalıştığını açıklamıştı. - WASHINGTON