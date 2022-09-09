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Washington'da göçmenler nedeniyle "acil durum" ilan edildi

3. Sayfa Haberleri

Washington'da göçmenler nedeniyle 'acil durum' ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD-Meksika sınırındaki Teksas ve Arizona eyaletlerinden gönderilen göçmen otobüsleri nedeniyle başkent Washington'da acil durum ilan etti.

ABD'nin başkenti Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD-Meksika sınırındaki Teksas ve Arizona eyaletlerinden gönderilen göçmen otobüsleri nedeniyle başkent Washington'da acil durum ilan etti.

ABD'nin başkenti Washington'da "acil durum" ilan edildi. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından alınan kararın gerekçesi olarak, ABD-Meksika sınırındaki Teksas ve Arizona eyaletlerinden gönderilen göçmen otobüsleri gösterildi. Yeni bir Göçmen Hizmetleri Ofisi oluşturarak gelen göçmenleri desteklemek için bir bildiri yayınlayan Bowser, 10 milyon dolarlık bir bütçe ayıracaklarını açıkladı. Teksas Valisi Greg Abbott, Nisan ayından bu yana Washington'a 7 bin 900'den fazla, Arizona'ya ise yaklaşık bin 700 göçmen gönderildiğini belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Washington Teksas Göçmen 3. Sayfa Haberler

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