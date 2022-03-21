Vücutlarını gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vücutlarını gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Vücutlarını gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kadın vücutlarına gizledikleri uyuşturucu maddeyle yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kadın vücutlarına gizledikleri uyuşturucu maddeyle yakalandı. Ekipler tarafından yapılan 2 farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde kentte uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde istihbari bilgiler alan ekipler 2 kadının üzerinde yaptığı aramada vücutlarında 394 gram metamfetamin maddesi ve 110 gram esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kadın "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise, satışa hazır vaziyette 224 birim sentetik kannabinoid maddesi ve 57 gram eroin maddesi ile çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 13 şüpheli tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 15 oldu. - DENİZLİ

Vücutlarını gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

Vücutlarını gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title