Voleybolcu Julia İtuma'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Üsküdar'da kaldığı otelin 6'ncı katından düşen İtalyan voleybolcu Julia İtuma'nın cenazesi konsolosluk tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Voleybolcu İtuma'nın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze konsolosluk tarafından özel bir firmaya ait araç ile teslim alındı. - İSTANBUL