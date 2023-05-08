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Voleybol takımı oyuncusu eski antrenörünü vurdu

3. Sayfa Haberleri

Voleybol takımı oyuncusu eski antrenörünü vurdu Samsun'da bir voleybol takımı sporcusu genç, 'kendisine tacizde bulunduğu' iddiasıyla eski antrenörünü tabancayla yaraladı.

Voleybol takımı oyuncusu eski antrenörünü vurdu

SAMSUN - Samsun'da bir voleybol takımı sporcusu genç, 'kendisine tacizde bulunduğu' iddiasıyla eski antrenörünü tabancayla yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, DSİ Voleybol Takımı sporcusu M.Ö.'kendisine tacizde bulunduğunu' iddia ettiği aynı takımda görevli eski antrenörü V.Ö.(61)'ye tabancayla ateş ederek her iki bacağından yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.Ö. tedavi tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.Ö. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi voleybol İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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