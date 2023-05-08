Voleybol takımı oyuncusu eski antrenörünü tabancayla yaraladı

Samsun'da bir voleybol takımı sporcusu genç, 'kendisine tacizde bulunduğu' iddiasıyla eski antrenörünü tabancayla yaraladı.

Samsun'da bir voleybol takımı sporcusu genç, 'kendisine tacizde bulunduğu' iddiasıyla eski antrenörünü tabancayla yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, DSİ Voleybol Takımı sporcusu M.Ö.(18) 'kendisine tacizde bulunduğunu' iddia ettiği aynı takımda görevli eski antrenörü V.Ö. (61)'ye tabancayla ateş ederek her iki bacağından yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan V.Ö. tedavi tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.Ö. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN