Vize'de motosiklet denetimi yapıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, motosikletlerin karıştığı kazaların azaltılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Vize İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde motosikletlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kusurlu bulunan sürücülere, para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet sürücülerine, kask ve koruyucu kıyafet kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - KIRKLARELİ