VIRAT Gemisine İnsansız Deniz Araçları ile Saldırı, KAIROS Tankeri Yangın Geçirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleşmesi sonucu Geminin sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar aldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşanılan patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerde yer alan 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörünün ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisinin gece boyu gemideki yangına müdahale ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir. Kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara sağlık ekiplerine teslim etmiştir. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır beklemektedir. Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır." - ANKARA