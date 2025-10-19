Haberler

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde Husumet Kavgası

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde Husumet Kavgası
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hastane acilinde arazi meselesi yüzünden karşı karşıya gelen iki aile fertleri arasında kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda 2 kişi yaralandı ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hastane acilinde karşı karşıya gelen husumetlilerin tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisinde çıktı. İddiaya göre arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile fertleri, hastanede karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Olayda yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

