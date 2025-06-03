Viranşehir'de Vicdansız Sürücü Çocuğa Çarptı, Kaçtı

Viranşehir'de Vicdansız Sürücü Çocuğa Çarptı, Kaçtı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir sürücü, yola aniden fırlayan 6 yaşındaki Hiranur Timur'a çarparak metrelerce sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Küçük kızın durumu ağır.

Aracıyla çocuğa çarpıp metrelerce sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı... O anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vicdansız bir sürücünün çarptığı küçük çocuğu olay yerinde bırakarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yola aniden fırlayan 6 yaşındaki Hiranur Timur'a çaptı. Küçük kız yaklaşık 5 metre havaya fırlayıp yere düşerken vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan vicdansız sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER ZENCİRCİ - 3.Sayfa
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