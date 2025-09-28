Haberler

Viranşehir'de Sulama Kanalına Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Viranşehir'de Sulama Kanalına Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Emir Bozkurt hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Bozkurt'un cesedine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Ayaklı Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında yaşandı. Sulama kanalına düşen Emir Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Bozkurt'un cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Ekmek parası yolunda feci kaza! Ekipler cansız bedenlerini zor çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.