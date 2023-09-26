Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Viranşehir ilçesi Karacadağ Caddesi Samancılar Kıraathanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, A.D., S.D. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan A.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.