Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Karacadağ Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ali D. hayatını kaybetti, Sadullah D. ile Hasan K. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa