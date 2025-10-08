Viranşehir'de Park Halindeki Traktörde Yangın Çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otoparkta park halinde bulunan 63 RC 10 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Viranşehir İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer araçlara sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Traktör, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.