Haberler

Viranşehir'de Park Halindeki Traktörde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki bir traktör çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otoparkta park halinde bulunan 63 RC 10 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Viranşehir İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer araçlara sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Traktör, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.