Viranşehir'de Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında jandarma ekipleri ruhsatsız tabanca bulundurduğu tespit edilen 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA