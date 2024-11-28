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Viranşehir'de 4 Yaşındaki Çocuğa Servis Minibüsü Çarptı

Viranşehir'de 4 Yaşındaki Çocuğa Servis Minibüsü Çarptı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sokakta yolun karşısına geçerken bir servis minibüsünün çarptığı 4 yaşındaki Onur Şeren hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa servis minibüsü çarptı. Çocuğun ezilerek hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen servis minibüsü, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Şeren'e çarptı. Çocuğu fark etmeyen sürücü araçla çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk çevredekilerin kazayı fark etmesiyle, araçla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze morgdaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yaşanan feci olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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