Viranşehir'de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler

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Viranşehir'de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Viranşehir'de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kırsalda kenevir bitkisi yetiştirildiği istihbaratını elde etti. İlçeye bağlı kırsal Kumçeşme Mahallesi'ndeki S.İ. isimli şahsa ait tarlada arama yapan ekipler, ekili vaziyette 259 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan tarla sahibi jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir, Jandarma, Hisarcık, Kenevir, 3. Sayfa, Haberler

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