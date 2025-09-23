Viranşehir'de 1.320 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkol ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA