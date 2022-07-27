Virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı, sürücüsü ağır yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi sapağında virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı. Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi sapağında virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı. Yan yatan mikserin içerisinde bulunan sürücü polis ekiplerinin camı kırması ile dışarıya çıkartıldı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi sapağında meydana geldi. Sinan Gürsoy kontrolündeki 73 FE 684 plakalı beton mikseri, virajı dönemeyince yan yattı. Yan yatan mikserin içerisinde sürücü Sinan Gürsoy sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin camı kırarak dışarıya çıkarttığı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaptı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sultangazi Marmara 3. Sayfa Haberler

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