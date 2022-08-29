Virajı alamayınca kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Virajı alamayınca kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde virajı alamayan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı. Virajı alamayınca kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde virajı alamayan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı. Olay, gece saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu 6. km üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; G.O. sevk ve idaresindeki 39 AAZ 567 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajı alamaması neticesinde devrildi. Sürücü ve motosiklet yol kenarındaki yağmur kanalına savruldu. Yoldan geçen araç sürücülerinin kazazedeyi görerek durumu 112'e bildirmeleri neticesinde kaza mahalline sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, oradan da Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Olay bölgesinde trafik güvenliği polis ekiplerince sağlandı. Kazaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi Tekirdağ Muratlı 3. Sayfa Haberler

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