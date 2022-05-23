Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti - Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde virajı alamayınca tarlaya uçan traktördeki iki çiftçi hayatını kaybetti. Acılı babanın "Yavrum sen beni nereye koydun gittin" feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan Ceyhan Çetin (62), Goncalı Mahallesi'ndeki tarlasına çalışmaya gitmek için 20 H 5062 plakalı traktörüyle evden ayrıldı. Tarlaya metreler kala hızlı girdiği iddia edilen virajı alamayan traktör, 5 metre sürüklenerek taraya düştü.

Kazada devrilen traktörün altına kalan sürücü Ceyhan Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, tarlaya beraber çalışmaya gittiği arkadaşı Arif Çağlar (66) ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Arif Çağlar, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Yaşlı babanın feryatları yürekleri dağladı

Kazada hayatını kaybeden Ceyhan Çetin'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Acı haberi alır almaz olay yerilen gelen Çetin'in yaşlı babasının feryatları yürekleri dağladı. "Yavrum sen beni nereye koydun gittin" diyerek gözyaşı döken baba ile diğer aile fertlerinin feryatları, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa