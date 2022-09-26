Virajı alamayan traktör devrildi 3. Sayfa Haberleri Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, virajı alamayan traktör devrildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, virajı alamayan traktör devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza Pülümür ilçesi Kocatepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 AAD 461 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken traktörde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tunceli 3. Sayfa Haberler

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