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Virajı alamayan tırdan düşen demir profiller yola savruldu, trafik kapandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayan tırda yüklü demir profiller yola savruldu. Kaza sonucunda trafik kapanırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Virajı alamayan tırdan düşen demir profiller yola savruldu, trafik kapandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayan tırda yüklü demir profiller yola savruldu.

Kaza, Kandıra Yolu Caddesi D-100 karayolu yan yol bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 34 DGD 881 plakalı Mercedes marka tır virajı alamadı. O esnada aracın üstünde bulunan demir profiller yola savruldu. Yola savrulan demir profiller, seyir halinde olan araca çarparak kaza yapmasına sebep olurken, herhangi yaralanma olayı yaşanmadı. Yola saçılan demir profiller sebebiyle trafik kapanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demir profiller yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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