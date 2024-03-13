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Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde virajı alamayan tırın mezarlığa devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kazada tur şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Virajı alamayan tır mezarlığa devrildi: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde virajı alamayan tırın mezarlığa devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, F.Ö. idaresindeki 07 ATZ 044 plakalı kuruyemiş yüklü tır, virajı alamayarak mezarlığa girip devrildi. Kazada tur şoförü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda çıkarılan şoför ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Mezarlığın duvarı ve bazı mezarlarda zarar gördü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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