Virajı alamayan tır devrildi - Haberler

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Virajı alamayan tır devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Virajı alamayan tır devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde virajı alamayan ağır tonajlı tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hastanelik oldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde virajı alamayan ağır tonajlı tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hastanelik oldu.

Olay, sabah saat 09.10 sıralarında Muratlı- Tekirdağ karayolu üzeri Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. idaresindeki 34 JY 9853 plakalı bir lojistik firmasına ait ağır tonajlı tır, viraja hızlı girince kontrolden çıkarak yan yattı. Araçtan kendi imkanları ile inen yaralı sürücü için ambulans çağrıldı. Jandarma ekipleri ise yola dubalar dizerek trafik güvenliğini sağladı.

Yaralı sürücü A.Y., olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kazaya dair inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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